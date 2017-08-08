Усталость от России, или Почему Запад хочет дать Путину сохранить лицо

Виталий Портников

Публицист, журналист

8 августа 2017, 20:53

Запад устал от российского политического безумия, которое лишило европейцев прибыли и ощущения безопасности.

Высказывания лидера немецких либералов Кристиана Линднера о необходимости поиска путей улучшения отношений с Россией и возможности вынести Крым "за скобки" этого будущего улучшения стали неожиданностью не только для украинцев. Они стали неожиданностью прежде всего для немцев. В этой стране уже привыкли к лоббистским усилиям социал-демократов, многие лидеры которых и не скрывают, что связи с Москвой — и деньги Москвы —  для них намного важнее международного права. Но от свободных демократов ожидают приверженности ценностям — и оттого так сильно раздражение и разочарование.

Но заявление Линднера не стоит воспринимать просто как не очень удачный предвыборный ход политика, пытающегося возвратить свою партию в парламент на предстоящих выборах в бундестаг. Лидер СвДП отражает общие настроения западных элит, которые можно охарактеризовать одним словом — усталость.

Но это — не усталость от Украины, о которой так любят порассуждать в Москве. Это — усталость от России. Вернее — от российского политического безумия, которое лишило европейцев и прибылей, и ощущения безопасности.

Конечно же, хочется, чтобы возвратилось и это ощущение, и деньги. И тогда начинается поиск путей возвращения. Но западные политики исходят из абсолютно ложной посылки — они уверены, что Владимир Путин хочет того же самого. Что ему уже надоело ссориться с цивилизованным миром, что он опасается проблем, которые неизбежно возникают в российской экономике. Что ему тоже нужно, чтобы ситуация вернулась к 2014 году, когда российский президент был уважаемым членом клуба мировых лидеров, а не изгоем.

Владимир Путин

При этом западные политики понимают, что Путин не может капитулировать — и характер не тот, и "электорат" живет шовинистическими мифами, внедрёнными российской пропагандой. Поэтому нужно дать Путину сохранить лицо. Ну хотя бы не упрекать его за Крым — и тогда он с Донбасса сам уйдет.

Плохо же они знают Путина! Российский президент живет в своем мире, где лицо нужно сохранять не ему, а Меркель или Трампу. И это им, а не ему, стоит подумать о капитуляции. Будущее российской экономики не волнует Путина еще и потому, что он живет своими, а не национальными интересами. И убеждён, что мужик все стерпит. А не стерпит — так для успокоения подданных есть национальная гвардия, для этого он и кормит своих опричников.

Именно поэтому заявления Линднера не имеют никакого значения. Да, они могут влиять на репутацию немецкого политика, но к реальным последствиям все равно не приведут, как не приводили десятки подобных заявлений куда более влиятельных политиков — от Трампа до Штайнмайера.

И не потому, что уставшие от России не согласятся вынести аннексированный Крым за скобки своего интереса. А потому, что Путин не сделает и шага навстречу своим доброжелателям.

Виталий Портников

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Россия Путин Крым Запад Виталий Портников авторская колонка усталость Линднер
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