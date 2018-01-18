За нас решают, что нам можно читать, а что нет

Я тоже не мог понять за что запретили ввоз книги "Сталинград" британского историка Энтони Бивора. И вот прозвучало высочайшее объяснение начальника управления разрешительной процедуры и контроля за распространением печатной продукции Гостелерадио Сергея Олейника. "На одной из страниц, цитирую дословно: "Чтобы пощадить чувства зондеркоманды СС, расстреливать детей поручили украинским националистам".

Чиновник заявил, что ему "не известно, чтобы на Нюрнбергском трибунале такие факты рассматривались, то есть это какие-то провокационные байки". Более того, известный историк, по словам бюрократа, в тысяче-страничной книге посмел в качестве "источника использовать отчеты НКВД и служебную переписку его работников".

Насколько я понял, единственным разрешенным источником для исторических исследований в Украине теперь могут быть только воспоминания членов ОУН и бойцов УПА. Я предполагаю, кто объяснил этому бюрократу про Нюрнберг, в котором на самом деле судили только немцев, и про этот всемирно известный случай расстрела 90 еврейских детей украинской вспомогательной полицией в Белой Церкви, которая, в основном, состояла из членов ОУН.

Это выпускник дрогобычского пединститута, первый замглавы Гостелерадио и глава ОУН Богдан Червак, член государственного комитета по Бабьему Яру, который, когда я цитировал оригинальные документы ОУН кричал мне, что это фальшивки ФСБ. Червак – член комиссии, которая запрещает ввоз книг в Украину и решает, что мы можем читать.

Эдуард Долинский, глава Украинского еврейского коммитета.

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