Американцы "покрошили" в Сирии не наемников, а кадровых военных РФ

Мирослав Гай

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады

22 февраля 2018, 20:36

В Сирии погибла минимум батальонная тактическая группа Российской Федерации.

В Сирии погибли кадровые военные РФ - Гай

После моего сообщения о том, что в Сирии под видом ЧВК Вагнера, возможно, судя по разговорам между нашими отставными вояками и их бывшими сослуживцами в РФ, погибло 257 спецназевцев из России - началось массовое противодействие этой новости на разных маргинальных сайтах Мордора.

Сразу, появилось множество опровержений, хотя я эту информацию подал как слух и разговор между бывшими сослуживцами, а такой разговор был, но я не стал называть имен, по понятным причинам. Эта сила противодействия означает, что я попал в больную точку. Значит в Сирии, под видом ЧВК воюет кадровый спецназ РФ.

Это объясняет, почему вагнеровцы тренируются на базах спецназа ГРУ РФ в Молькино в Краснодарском Крае, где базируется 10 отдельная бригада спецназа ГРУ.

Противодействие этой новости было быстрым, и многочисленным. Если бы это был действительно фейк, а я даже не настаивал на достоверности, то не было бы и такой бурной реакции.

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Кроме того, в этих статьях указываются устаревшие данные про меня из открытых источников. Люди заморочились.

Все они с полным набором штампов российской пропаганды для внутренней российской аудитории. Классические приемы. Обливание грязью, набрасывание ссылок и данных которых нельзя проверить, оскорбления и обвинения.

Это еще один индикатор. Противодействие включено не для зарубежной аудитории, а для внутренней. Поэтому такая грубость и откровенное хамство. Материалы рассчитаны на людей которые уже находятся под воздействием пропаганды, ненавидят Украину, американцев, верят Путину и т.д.

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Задача - не дать населению внутри РФ даже на секунду подумать, что опубликованное сообщение правда. Из чего я делаю единственный верный вывод - это правда. В Сирии погибли не наемники.

Наемники не устанавливают понтонные мосты в 250 метров через реки. Это делают инженерные войска.

Погибли кадровые военные РФ, которые работали под видом ЧВК. Все сопровождающие интервью статьи о Вагнерах - прикрытие. 

Для РФ это огромный провал. Это объясняет, почему Путин исчез так надолго.

Американцы "покрошили" минимум батальонную тактическую группу Российской Федерации. Убитых и раненных один к трем должно быть минимум. Вот и считайте - 257 убитых на 700 раненных и бежавших - БТРГ и получается.

А иначе зачем Путину было резко болеть и молчать, молчать, молчать?

Я думаю, что мы до сих пор еще не понимаем всех последствий случившегося в Сирии.

Мирослав Гай, волонтер

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наемники Сирия Мирослав Гай Вагнер
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