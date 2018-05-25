Бунт в морской пехоте - тревожный знак для Порошенко

Вот так дожил наш Петр Алексеевич на старосте лет ... порочат его беднягу, оскорбляют, презирают, поносят ... уже все кому не лень. О соцсетях, СМИ, разных там манифестациях уже и молчу. Но дошло до того, что некоторые ветераны войны на Донбассе нагло отказываются пожимать руку нашему президенту и главнокомандующему! Причем, во время торжественной церемонии, когда на этот парад смотрит вся Украина.

Теперь "свежую свинью" нашему Петру Алексеевичу подсунули морские пехотинцы с Первого феодосийского батальона. Во время официальной церемонии замены черных беретов морской пехоты на сине-бирюзовый они отказались от выполнения ритуала.

Вот и спрашивается: зачем было поносить праздник, столь знаменательное событие? Ведь Петр Алексеевич затеял эту торжественную церемонию не ради развлечения, рекламы и пиара, а ради "обновления страницы истории морской пехоты Украины". (Хотя, на самом деле, мы хорошо понимаем истинную цель его подобных поступков).

А как объясняют свой скандальный поступок сами "беретные бунтари" с Первого феодосийского батальона морской пехоты? Вот что они пишут: "Сегодня, в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались предавать клятве и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах. Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, не только в рядах морской пехоты, но и всех ВСУ. Реформы - это не изменение фасада! Мы смело декларируем это! Верны всегда!".

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Частично, я согласен с морпехами "черноберетниками". Действительно, черные береты носят не только военные российской морской пехоты, но главное, что и российской, которые являются врагами Украины. И это важно учесть прежде всего!

Поэтому изменение черного берета, унаследованного от СССР на сине-бирюзовый - это шаг к своему, к созданию украинской атрибутики. Кроме того, напомню, что в ноябре прошлого года Петр Порошенко уже провел подобную "реформу" в десантных войсках ("крылатой пехоте"), которые изменили дату своего праздничного Дня и голубой берет времен ВДВ СССР на краповые малиновые береты.

Как бы там ни было, но смута в армии из-за цвета беретов - сигнал очень тревожный. Хотя, может дело не только в изменении беретов, кто знает?

Ростислав Демчук, журналист