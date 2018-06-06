"Дело Бабченко" может стать поводом для снятия санкций с России

Руководители Австрии и Италии заявили о необходимости снятия или смягчения санкций, введенных против России. Синхронно. А никто не думает, что эти заявления были озвучены с привязкой к появлению в мировых медиа сообщений о странном поведении украинского государства по "делу Бабченко"?

Если мои подозрения о том, что "дело Бабченко" — это общая операция украинской и российской спецслужб, оправданы, тогда все выглядит логично.

В чем состоял интерес украинской власти? В самосохранении. "Дело Бабченко" стало успешной операцией, поскольку позволило сцементировать патриотический электорат вокруг власти (СБУ, а, значит, и президента). Даже люди с достаточным логическим мышлением поддались инфоатаке и начали писать посты вроде "Слава СБУ!". Не говоря уже о прямых фигурантах "списка". Они абсолютно логично должны поблагодарить за внимание и "готовность защитить" со стороны СБУ, власти и других. Казалось бы, с электоральной точки зрения, это небольшой успех, и его не отразит социология. Но на самом деле это огромный успех власти, поскольку он дает возможность монополии в патриотической среде именно Порошенко. Плюс патриотически настроенные граждане (общественные активисты, журналисты, блогеры) имеют весомое влияние на общество. Так что это перспективный успех власти.

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В чем состоит интерес Кремля? Наличие тайных договоренностей между Путиным и Порощенко для тех, кто умеет логически мыслить, уже давно не кажется чем-то странным. Порошенко для Путина — самый удобный президент во главе Украины, ведь Украина при Порошенко гарантировано будет коррумпированной и бедной страной. Потому негласная поддержка есть и будет. И это объясняет версию, почему российская спецслужба могла помогать украинской спецслужбе по "делу Бабченко". И Порошенко помогли, и ни одного доказательства причастности Кремля в деле нет. Но ведь Кремль и российские спецслужбы не являются альтруистами, даже помогая своим тайным союзникам (в частности, Порошенко).

По факту, в "деле Бабченко" украинская власть, выиграв в общественном мнении внутри страны, проиграла вне ее. И дала аргумент российской пропаганде, позволяющий утверждать, что Украина (уже не власть, а государство) может фальсифицировать и другую информацию, которая доказывает вину России. И вот тут у "друзей Путина" на Западе появляется возможность вылезти с пророссийскими заявлениями.

Сделало ли их "друзьями Путина" "дело Бабченко"? Конечно, нет. Значительная часть западных элит (политиков, журналистов, профессоров, общественных активистов) находятся или на прямых российских доплатах, или в плену мифа о "великой российской культуре" и т.д.

"Дело Бабченко" могло дать повод этим "друзьям Путина" выступить по поводу ликвидации санкций против России. Вот и российский прямой интерес.

Или вы не связываете последние внезапные заявления руководителей Австрии и Италии с подрывом доверия на Западе к аргументации Украины после "дела Бабченко"?

Кто знает, кто знает… В конце концов, я описал лишь версию. Время покажет, что за всем этим стояло. Это лишь версия…

Александр Доний, политический аналитик, бывший народный депутат Украины