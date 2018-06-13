ЧМ 2018: что потеряла Россия и чего ждать Украине

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

13 июня 2018, 15:09

Москва не получит тех имиджевых бонусов от проведения Чемпионата мира по футболу, на которые она рассчитывала.

Информация о бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, подается несколько некорректно. На самом деле страны не бойкотируют это мероприятие — бойкотируют официальные лица и государственные деятели некоторых стран. Это принципиально. Насколько я знаю, ни одна из стран-участниц чемпионата не отказалась от участия в нем. Потому говорить о том, что страны бойкотируют ЧМ по футболу в России, не совсем корректно.

Однако Германия и другие страны заявили о том, что не видят причин не ехать в Россию, и не будут бойкотировать чемпионат. Однако та же Меркель прямо не сказала, что собирается делать. Думаю, Меркель будет действовать по ситуации: например, если Германия выйдет в финал, она может поехать в Россию. И в данном случае это не будет проявлением поддержки Путина — это будет ее игрой на собственные политические интересы.

Потому не стоит драматизировать ситуацию из-за того, что нет полного бойкота ЧМ. Бойкот является политическим, а не дипломатическим. На мой взгляд, это совершенно нормально. Ведь точно так же не было полного бойкота Олимпиады 1980 года в Советском Союзе. К слову, тогда часть стран вообще отказались от участия, в частности, США.

Сейчас такого нет. Поскольку переговоры с Путиным продолжаются, страны не хотят путем бойкота спровоцировать дополнительную чрезмерную агрессивность Путина.

Кроме того, будем откровенны: современный мир стал более циничным, и в нем доминируют эгоистичные интересы, а не ценности.

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Для России этот чемпионат не станет большим событием, как планировалось. Но это будет следствием не нынешней ситуации, а ситуации, которая сложилась после 2014 года — после аннексии Крыма Россией, после войны на Донбассе, после крушения МН-17. Тогда отношение к России стало совершенно иным, нежели было до того. В этом контексте Россия не получит тех имиджевых бонусов от проведения этого спортивного мероприятия, на которые она рассчитывала, получив право на проведение этого чемпионата.

Можно ли ожидать более агрессивных действий России после Чемпионата мира по футболу, раз страны не бойкотировали его? В данном случае нет прямой связи.

В России, наоборот, раскручивают пропагандистскую кампанию, что якобы Украина хочет воспользоваться ЧМ по футболу и начать наступление на Донбассе. Однако тут россияне разыгрывают ту же карту, что разыграли в 2008 году — против Грузии. Но я думаю, что украинская ситуация принципиально отличается от грузинской. Порошенко, в отличие от Саакашвили, не склонен к авантюрам. В 2014 году он понял, что при любом более-менее серьезном наступлении на Донбассе Россия будет сопротивляться, причем масштабно. А это — риск большой войны.

Так что потенциальные риски существуют, потому что Путин непредсказуем: чего от него ждать — всегда открытый вопрос. Путин может действовать вопреки логике. В любом случае, в 2014 году мы видели специфическую путинскую логику, которая поломала традиционные представления о нормальных отношениях между странами в мире после Второй мировой войны. Такая ситуация может повториться и сегодня.

Но, думаю, вообще, проблема не в Чемпионате мира, а в отношениях Путина и Запада. В частности, принципиален момент, будет или нет встреча с Трампом. Пока будут продолжаться переговоры о такой встрече, ни на какие серьезные авантюры на Донбассе Путин не пойдет.

Точно так же, пока будут продолжаться переговоры в "нормандском формате", и будет сохраняться хоть какая-то, пусть призрачная надежда на политическое урегулирование этого конфликта, Путин вряд ли пойдет на большую войну на Донбассе.

Так что риск сохраняется, потому что это — Путин, но на данный момент вероятность обострения боевых действий на Донбассе будет связана не с тем, что закончится Чемпионат мира по футболу, а с тем, что осенью может начаться обострение политической ситуации в этом регионе вследствие проведения сепаратистскими властями "ДНР" и "ЛНР" выборов своего руководства.

Напомню, что в 2014 году такие выборы, полностью противоречащие Минским соглашениям, разрушили первые Минские договоренности и спровоцировали начало новой эскалации конфликта в этом регионе. И сейчас такой риск тоже существует. То есть сначала "ЛНР" и "ДНР" объявляют выборы, потом Верховная Рада не продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в регионе, в итоге, возникнет сложная конфликтная ситуация, которая может спровоцировать новый виток обострения. В этом кроется намного бо́льшая опасность.  

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для "Главреда"

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