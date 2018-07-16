Из объятий Трампа в гости к Каддафи: почему Путина в Хельсинки ждет ледяной душ

Ознакомительная встреча Путина и Трампа в Хельсинки рискует закончиться эффектным шоу без ощутимых реальных достижений. Из-за дела о вмешательстве российских спецслужб в американские выборы 2016 года вместо разрядки Москва рискует обзавестись новым пакетом санкций. Это совсем не удивительно, ведь Путин жаждет скорой встречи со своим покойным коллегой по клубу диктаторов полковником Каддафи, который также долгое время агрессивно подрывал основы мирового порядка, но в итоге погиб мучительной смертью от рук разъяренных повстанцев.

Океан информационной пены накануне встречи в Хельсинки

Пафос, с которым описывали российские СМИ встречу президента США Дональда Трампа с кремлевским обитателем Путиным в Хельсинки был направлен на то, чтобы российские обыватели уверились в том, насколько значим и влиятелен переутвержденный на новый срок местный деспот.

Чтобы придать встрече историчный лоск, в прессе активно обсуждается лимитированная коллекция из 10 бутылок темного пива от финской пивоварни RPS Brewing специально для мероприятия с надписью: "Разберемся по-взрослому". Смакуется новость о том, что элитный отель Kmp создал коктейль Keep peace, а ресторан Kaffekievari специальное блюдо Trumputin ("Трампутин") из блинов с красной рыбой и панкейков. Одним словом, малый и средний бизнес - это одна из немногих сторон, кто всеми силами стремится выжать прибыль от сомнительного хельсинского рандеву.

В СМИ звучала мысль, что место встречи было выбрано не случайно, ведь именно имперской Россией захолустный когда-то Гельсингфорс был избран столицей захваченного Великого княжества Финляндского, а застройкой города руководили лично российские императоры Александр I и Николай I. Их кураторство привело к тому, что город стал уменьшенной копией Санкт-Петербурга. В общем, этот символизм особенно сильно подчеркивается в прессе, ведь, как известно, Путин – выходец из Северной столицы, и то, что его принимают во Дворце президента Финляндии, построенном царем Александром I, очень тешит его самолюбие.

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Доходит даже до того, что Трамп дескать приехал чуть ли не территорию РФ, в гости к Путину. Хотя российские журналисты забывают о том, что территориальный вопрос, связанный с Финляндией, имеет и темную сторону. Важно напомнить, как позорно для Сталина закончилось вторжение в Финляндию в 1939 году. И здесь перед нами предстает картина, наполненная другим символизмом, и лишенная пафоса: именно на финской земле произошла "зимняя война", которая очень дорого стоила сталинскому режиму, который стремится копировать Путин.

Хоть Кремлю и удалось отторгнуть от Финляндии 11% ее территории, но это обошлось ценой фантастических людских потерь: финны потеряли в 5 раз меньше убитыми, чем "победоносная Красная армия". Финляндия же отстояла свой суверенитет, хотя против нее действовала монструазная военная машина с четырехкратным перевесом в живой силе, стократным перевесом в танках и тридцатикратным перевесом в самолетах.

Самое важное то, что из-за вторжения на территорию молодой финской державы, СССР был исключен из Лиги наций, и был признан во всем мире агрессором. Но эту сторону "финской медали" сейчас старательно умалчивают, чтобы не дать испортить предвкушение триумфа для Путина, который хочет продемонстрировать всему миру, что он не изгой, и хотя бы создать бутафорское PR-шоу, чтобы скрыть неприятие путинской России в цивилизованном сообществе.

Перед встречей с кремлевским альфа-самцом, из-за отсутствия какой-либо серьезной переговорной работы дипломатов, способной наполнить ее содержание, вакуум наполнялся всевозможным мусором от "экспертов" всех мастей. Одним из любимых месседжей стало заявление Трампа о том, что накануне визита "глупые люди" в администрации советовали ему не созваниваться с Путиным, и они не хотели, чтобы произошло улучшение отношений между странами.

Помимо этого, небывалую радость в Кремле вызвало заявление Трампа, о том, что он "посмотрит" на вопрос о статусе Крыма. Из фразы Трампа по теме Крыма "Мы посмотрим, что делает Россия" невероятно быстро был сделан вывод, что хозяин Белого дома признает полуостров за Россией.

Тут особенно отметилась прокурорша Поклонская, которая моментально пригласила Трампа к себе в гости, т.к. ей там под санкциями живется очень одиноко. Также она грозила, что "его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут".

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Но похоже "няш-мяш" пока, видно, погорячилась, особенно после слов Трампа о том, что Россия для Вашингтона – конкурент, а не друг, брат или сват, и даже не "агент Путина", хотя в это принято верить прихожанами секты свидетелей "Трампнаша".

В отличие от малоопытной в политических делах Поклонской, пресс-секретарь Путина – Песков, мечтает о том, чтобы Трамп хотя бы молчал о Крыме: "Мы никогда не носили и не носим розовых очков, но конечно, рассчитываем…". Как говорится, не обещанного можно ждать бесконечно.

В контексте Украины разгонялось еще несколько различных "зрад".

Зрада №1 состоит в том, что США все меньше внимания уделяет Украине, и из Вашингтона идут ясные сигналы того, что решение украинского вопроса уже передано России, ведь "Минский процесс" мертв, и США не хотят его педалировать. Именно из Кремля, при попустительстве Трампа, будет решаться судьба выборов 2019 года, и, в общем, украинское будущее будет вручено в руки Путину, который определит нового лидера государства.

Зрада №2 выглядит более изящной, и состоит в том, что если бы Трамп убедил Путина помочь ему освободить Сирию от Ирана, и Путин должен был бы что-то получить взамен, если бы он взял бы на себя какие-то обязательства по этому плану, к примеру, некое послабление в режиме санкций, либо же уступки по вопросу Донбасса.

Но данный сценарий остается нереалистичным. Как пишет немецкое издание Der Shpiegel, "от встречи в Хельсинки "прибыль" Вашингтона на данный момент абсолютно непонятна. Для обсуждения достаточно тем, но у Штатов отсутствует возможность как-либо "давить" на Россию. Ведь санкции вводил не Трамп, а американский Конгресс".

Зрада №3 следует из предыдущей, и заключается она в том, что в Хельсинки может произойти вообще "большой договорняк", и Москва свои завоевания в кризисном сирийском регионе предложит обменять на американские завоевания в Украине. Данная опция выглядит совершенно нереалистичной и совершенно оторвана от реальности. Если в Сирии Путин действительно спас президента Асада от разгрома, и имеет возможность в условиях местной диктатуры влиять на некоторые процессы, то Украина является суверенным демократическим государством, противостоящим российской агрессии по большей части за счет своих внутренних ресурсов. А это значит, что назвать ее разменной монетой могут лишь откровенные манипуляторы.

Еще один тезис, развиваемый российскими политэкспертами, состоит в том, что американцы энергично настаивают на проведении саммита с Путиным, и это для РФ момент весьма положительный. Но реальность выглядит иначе, о чем говорит прямота главы МИД РФ Лаврова. По его мнению, успешным исходом переговоров можно будет назвать восстановление диалога хотя бы по острым вопросам.

"Почти все каналы коммуникации, установленные за последние десять лет, были заморожены. А ведь эти каналы связи служили для общения по очень важным вопросам, таким, как борьба с терроризмом и наркоторговлей, энергетика, кибербезопасность, ситуация в Афганистане и другие региональные конфликты. Сейчас же у нас случаются только отдельные встречи дипломатов и военных, и главным образом — в контексте Сирии. Кроме того, есть канал коммуникации по Украине", заявляет он.

Лавров подчеркнул, что в идеале "хотелось бы договориться о возобновлении каналов коммуникации по всем сложным вопросам", где позиции США и России расходятся, и "поработать над сближением подходов к решению этих проблем". Выходит, что РФ сама мечтает о возобновлении диалога, и тут не стоит надувать щеки российским пропагандистам.

Окончательно спустил пар из российского информационного котла сам президент Трамп, который за день до саммита в интервью каналу CBS заявил, что от предстоящей встречи с президентом Путиным у него нет высоких ожиданий. "Я еду с невысокими ожиданиями. Я не ожидаю многого", - сказал он.

С Путиным у него предстоит дискуссия. И центральной темой в ней будет совсем не большая геополитика и великие размены, а банальные попытки россиян отказаться от истории с вмешательством в американские выборы, которая бросает тень и на, без того, сомнительную репутацию действующего главы Белого дома.

Ледяной душ для Путина: как 12 провалившихся кремлевских кибер-шпионов портят "всю малину"

Пятница, 13 июля, стала воистину недоброй датой перед саммитом в Хельсинки. Если до этого дня информационная пелена насчет грандиозности будущей встречи Путина и Трампа еще подпитывала собой поле для интриг, то после выдвижения официального обвинения Министерством юстиции США против сотрудников ГРУ ГШ РФ за вмешательство в американские президентские выборы, туман окончательно рассеялся.

Публичности были преданы имена 12 российских шпионов, которых Министерство юстиции США обвинило во взломе серверов Национального демократического комитета, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также обнародовании информации, полученной от хакеров.

В заключении, которое опубликовано представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, перечислены имена "павших кибер-воинов": Виктор Нитыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев. По данным Мюллера, все они были офицерами частей 26165 и 74455 Главного разведывательного управления.

По данным министерства юстиции США, в 2016 году представители ГРУ начали спецоперацию, смысл которой заключался во взломе компьютеров, принадлежавших волонтерам и сотрудникам штаба Клинтон, в том числе и руководителя избирательной кампании. Представители российских спецслужб завладели именами и паролями многих сотрудников штаба. Они также смогли взломать внутреннюю компьютерную сеть Национального демократического комитета и комитета по выборам в конгресс Демократической партии США.

Российские разведчики также получили возможность удаленного мониторинга компьютеров десятков сотрудников, фактически читая их документацию и электронные письма, утверждается в документе. В частности, выяснило расследование, они целенаправленно искали в переписке материалы, по ключевым словам: "Хиллари", "Круз", "Трамп" и другим.

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Также, американские спецслужбы смогли получить материалы, которые стали основой для обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, от Нидерландов. В 2014 году разведка Нидерландов взломала компьютерную сеть помещения, из которого работали хакеры, и, как утверждается, находится оно недалеко от Красной площади. Голландцы получили доступ к камерам наблюдения в этом помещении, что позволило им сопоставить лица хакеров с каталогом уже разоблаченных российских разведчиков. Им удалось раскрыть состав Cozy Bear - AIVD идентифицировали их, сравнивая с базами данных российских кибершпионов, а также выяснили, что руководит ими Служба внешней разведки РФ.

В итоге, после столь мощного ледяного душа, можно ожидать, что сразу после Хельсинки РФ ждет не разрядка, а очередная порция санкций от Вашингтона. Введение новых ограничений предусматривает действующий закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный Трампом в августе 2017 года.

Возможные новые санкции могут перекликаться с пресловутым "Кремлевским докладом". В этом документе содержатся имена российских чиновников, олигархов и силовиков – всех тех, от кого, так или иначе, зависит функционирование российского государства. Доклад состоит из двух списков: один из которых является закрытым. Это означает, что там, вероятно, находятся люди, от которых уже зависит и само благосостояние Путина.

Может сложится впечатление, что деятельность прокурора Мюллера идет в разрез со стратегией Трампа, и ему делают подножку. Но это не так, ведь Трампа детально информируют о ходе процесса. Косвенно об этом говорят заявления советник президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин не мог не знать о вмешательстве российских спецслужб в выборы американского президента в 2016 году.

"Мне сложно поверить в то, что Владимир Путин лично не знал об этом", - заявил Болтон в эфире телеканала ABC в воскресенье, 15 июля. Он добавил, что Путин в ходе встречи с ним в Кремле подчеркнул, что российские государственные структуры не имеют отношения к вмешательству в американские выборы. "Он очень четко сказал это", - добавил советник президента.

На этом фоне лидер демократической партии Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа отменить предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Минюст США обнародовал обвинительные акты в отношении 12 российских разведчиков. "Президент Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не проведет демонстративные и прозрачные шаги, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы. Рукопожатие с Путиным на фоне этих обвинений было бы оскорблением нашей демократии", - заявил старший сенатор США от штата Нью-Йорк, передает CNN.

Старший сенатор США от штата Калифорния Нэнси Пелоси не призывала Трампа отменить встречу, но заявила, что Путин должен дать гарантии США. "Ставки на предстоящую встречу Трампа-Путина не могут быть выше", - сказала Пелоси. "Президент Трамп должен потребовать и обеспечить реальное, конкретное и всеобъемлющее соглашение о том, что русские прекратят свои продолжающиеся атаки на нашу демократию. Неспособность противостоять Путину станет глубоким предательством Конституции и нашей демократии".

Но на практике ситуация выглядит так, что дело 12 шпионов помогает Трампу выбить козыри из рук путинцев, и подмять повестку встречи в Хельсинки под себя. Подобным образом Трамп делал накануне переговоров с другим мировым изгоем, северокорейским лидером – Ким Чен Ыном.

Тогда он заявил об отмене встречи из-за воинственной риторики официального Пхеньяна. Это было сделано чтобы выбить из Кима дополнительные уступки. В случае с Хельсинки Трамп дает понять Путину: или мы играем по моим правилам, или мы вводим новые санкции; с другой стороны, он выбивает почву у демократов перед промежуточными выборами в Палату представителей Конгресса США.

Если говорить про документы саммита, то, как известно, Россия уже передала американским партнерам двухстраничный проект итогового заявления президентов. Пока оно выглядит, как "фильм ни о чем". Пустая декларация в стиле "Мир. Дружба. Жвачка" без конкретного наполнения. Для Путина это было вполне нормально, ведь она давала возможность говорить о том, что путинская РФ — отнюдь не такой уж международный изгой, как все могли подумать еще недавно.

Но теперь Вашингтон желает включить в итоговую декларацию пункт о вмешательстве/невмешательстве России в американские выборы. Что совсем не входило в радужные планы кремлевцев. В Москве уже решили дать резко по тормозам относительно перспектив встречи.

К примеру, известный пропутинский пропагандист Николай Стариков заявил следующее: "Надо сосредоточиться на усилении нашей экономики и Российской армии, на укреплении патриотизма в сердцах сограждан. Что касается вопросов, которые ожидаемо будут обсуждаться, то повестка дня понятна: Украина, Сирия. Но поскольку ни тут, ни там, у нас нет никаких возможностей для сдачи или взаимовыгодного размена позиций, мне не очень ясна перспектива каких-либо конкретных договоренностей. И то, что инициатором встречи выступила именно американская сторона, говорит о том, что они чего-то хотят, точнее – что-то задумали. Что именно – можно лишь предполагать. Допускаю, что и наш президент получил пока далеко не всю информацию о том, что конкретно намерен предложить Трамп. Именно этим, полагаю, вызвано желание американского лидера провести переговоры с Владимиром Путиным наедине, чтобы выложить "домашнюю заготовку" в последний момент. Тут надо сказать, что все "судьбоносные" встречи, после которых начиналось резкое потепление отношений между нами и США, проходили за наш счет, на уступки шли СССР и Россия…". Похоже, что опасения товарища Старикова совсем не беспочвенны.

Из объятий Трампа прямиком на свидание к Каддафи

Перед визитом в Хельсинки американская неправительственная исследовательская и правозащитная организация Freedom House опубликовала памятку для президента США Дональда Трампа, в которой говорится о том, почему российский президент Путин не может быть ему другом. Эксперты организации напомнили главе Белого дома об убийствах в России, которые могли быть выгодны Путину и его окружению.

Также обитателю Кремля припомнили аннексию Крыма, вооруженное вторжение на Донбасс, вмешательство в дела Молдовы и войну против Грузии. На украинской земле на совести Путина еще одно тяжелое преступление – уничтожение малайзийского самолета MH17 (почти 300 погибших). Путин также поддерживал и поддерживает иностранные диктаторские режимы в Сирии, Иране, КНДР.

Эксперты напоминают Трампу, что одной из главных целей Путина является разрушение европейского единства и НАТО с помощью гибридных методов. Россия поддерживает ряд политических сил в разных странах Европы, которые пророссийски настроены и действуют в интересах Кремля, но в своих государствах (в Сербии, Черногории, Австрии, Молдове).

Образ Путина во многом схож с тем имиджем, который закрепился за покойным лидером уже бывшей Ливийской Джамахирии, половником Муаммаром аль-Каддафи. Каддафи был "опекуном" террористов. В разное время его обвиняли в поддержке палестинских экстремистских группировок, баскских сепаратистов ЭТА, Ирландской республиканской армии или итальянских "Красных бригад". Каддафи обвиняется и в том, что он непосредственно заказал взрыв в 1986 году в берлинской дискотеке, которую посещали американские военные, покушение против Боинга американской авиакомпании PanAm, который потерпел крушение над шотландским городом Локерби в 1988 году (270 погибших), и против самолета DC-10 авиакомпании UTA, летевшего из Браззавиля в Париж, и взорванного в 1989 году (170 погибших).

В ответ на взрыв в берлинской дискотеке, президент США Рональд Рейган приказал 15 апреля 1986 года нанести удары по ливийским городам Бенгази и Триполи, в частности, по казарме Баб-Азиза в Триполи, где располагалась штаб-квартира ливийского диктатора. В 1992 году Совет безопасности ООН ввел санкции против Ливии, в частности, нефтяное эмбарго. Каддафи также вмешивался во внутренние дела многих стран Африки, и также вел долгую войну с соседней республикой Чад.

После совершения своих преступлений, в 2003 году Каддафи решил нормализовать отношения со странами Запада, и пошел на серию уступок, которые позволили избавиться от бремени санкций. Каддафи с радостью встречали лидеры стран Запада, такие как президент Франции Николя Саркози, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, а также президент США Барак Обама. Однако, все это не помешало им поддержать народную революцию против него в 2011 году, завершившуюся его гибелью.

Путину не стоит забывать, что за его преступную деятельность его также будет ждать неотвратимое возмездие, очень вероятно, что по "ливийскому сценарию". Сейчас в Хельсинки Трамп будет, с целью продолжения личного пиар-шоу и куража, общаться с известным изгоем. Поближе его изучит, и посмотрит на его личные возможности. Вероятно, прозвучат лестные слова, о том, какой Путин прекрасный парень. Но это все могут быть лишь уловки, чтобы в будущем устранить конкурента США и наказать зарвавшегося "беспощадного человека". Если Путина вообще уместно относить к человеческому племени.

Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп, для ИС