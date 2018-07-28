Как победить Россию?

Юрий Касьянов

волонтер, активист

28 июля 2018, 06:54

На самом деле Россия больше нас самих боится большой войны.

Украина может победить Россию

Как победить Россию?.. - Легко. Надо только от неё отказаться. Оторваться от России, как от метрополии, империи, разорвать пуповину, по которой в Украину текут российский газ, нефть, зараза русского мира в российских сериалах. Перестать платить дань в виде продуктов и непродовольственных товаров, каким бы выгодным не казался этот товарооборот. Закрыть границу и прекратить транзит. Призвать соотечественников вернуться из России на родину, и создать им все возможности здесь в Украине. Мобилизовать все патриотические силы, обучить и вооружить патриотически настроенное население. Война - значит, война...

Так надо было сделать ещё четыре года назад. Так, как всегда поступали мужчины и женщины, когда враг разорял их дома и убивал их соотечественников. Так, как того требует здравый смысл, историческая логика, законодательство и Конституция. Невзирая на разницу в экономическом потенциале, в количестве солдат, войск и военной техники, потому что исход войны всегда зависел больше всего от готовности драться, а не от экономических и военных потенциалов государств. Будь иначе, войны бы разыгрывались в тиши банковских учреждений бухгалтерами и работниками статистических органов, которые давали бы точный ответ - у кого больше денег и пушек, тот и победитель.

Казалось бы, это очевидно. Но это и невозможно. При нынешней власти компрадорской буржуазии и жуликов, под прессом пропаганды пораженчества, в русле политики национальной капитуляции - невыполнимо. Нам будут обещать всё, что угодно, только не это. НАТО - как обещание рая в загробной жизни, миротворцев - как обещание коммунизма в СССР, "Будапештский меморандум", посредничество США, прямые переговоры, и даже атомную бомбу... Только не справедливую оборонительную войну, которая единственная может остановить агрессию, а не мизерные санкции и бесконечные бесплодные переговоры.

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В действительности, Россия больше нас самих боится большой войны. Не потому, что "она не может победить "самую сильную армию Европы" (как сказал Порошенко), а потому, что такая "победа", если она разгромит ВСУ и оккупирует половину страны, будет пирровой. Украина - не маленькая Грузия; лёгкой прогулки до Днепра не получится. Грузины никогда не назывались в России "братским славянским народом", никого в России не интересовало, что там в Грузии бомбили российские самолёты. Но этот номер не пройдёт в Украине, где находятся самые первые скрепы имперского самосознания. Ковровые бомбардировки украинских городов, десятки тысяч жертв с обеих сторон, звенящая, чёрная ненависть на долгие годы может торпедировать триумфальный процесс воссоздания империи.

Поэтому Россия так стремилась захватить Крым без единого выстрела, и вообще без насилия. Поэтому так тщательно скрывала и продолжает скрывать сам факт участия российских военных в войне на Донбассе. Хотя, казалось бы, так было бы проще - воспользовавшись "разрешением" на применение силы, "выданным" Путину парламентом, ввести в Украину "миротворческие силы", и тем самым поставить точку в этой войне, как это уже было сделано в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Но такое можно делать с маленькими колониями, но никак не в Украине.

Итак, у нас есть нормальное патриотическое правительство, власть, представляющая граждан, не желающих быть вассалами. Мы разорвали дипломатические отношения с агрессором, прекратили экономические, закрыли границу, перекрыли транзит, газ... Нас никто не может ни в чём упрекнуть - после того, как мы заявили, что находимся в состоянии войны с Российской Федерацией, аннексировавшей Крым и оккупировавшей Донбасс, у нас появляется законное право на самозащиту в соответствии с Уставом ООН (хотя бы), да и просто потому, что нормальные люди всегда будут защищаться.

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И тут нас начинают бомбить атомными бомбами, расстреливать искандерами... Чёрта с два. Ничего такого не будет. В Кремле обитают хоть и психи, но всё же не самоубийцы. А мы никого не трогаем, сидим, примус починяем... Во-первых, увольняем ко всем чертям всё высшее командование ВСУ. Рыба гниёт с головы, в армии - особенно. Назначаем новое, во главе армии важно поставить грамотного полководца, он остальных под себя подберёт, и займётся строительством действительно боеспособной армии. Параллельно мы занимаемся организацией добровольческих подразделений, создаём настоящую Национальную гвардию преимущественно из уволенных в запас, сколачиваем боеспособные части территориальной обороны, раздаём на руки стрелковое оружие, делаем складские запасы, схроны, минные ловушки на танкоопасных направлениях. Проводим демонстративные учения по всей линии разграничения.

Оставшийся без газа Запад выражает глубокую обеспокоенность. Впрочем, не настолько глубокую, чтобы спровоцировать поток украинских беженцев в Европу. Москва строит из себя невинную девушку, обвиняет бандеровцев в провокации, и приглашает международных наблюдателей на российско-украинскую границу - показать, что Россия ни на кого не нападает. Нам только это и надо. Мы объявляем амнистию для немедленно сдавшихся в плен боевиков, не участвовавших в военных действиях, для прочих, кроме палачей и садистов, обещаем скостить срок наполовину, а вот промедление со сдачей в плен хотя бы на день - наоборот, увеличит срок на один год. Промедлил два дня - получил ещё два года.

После чего начинаем уничтожать всех людей с оружием на оккупированной территории. Надо не отбивать опорники по ночам, не занимать города, не брать штурмом укрепрайоны. Нет. Войскам отдаётся один приказ - уничтожать противника везде, где это возможно, всеми средствами, которые доступны. Конечно, это не будет беспорядочная, хаотичная стрельба - все операции будут тщательно планироваться. Мирному населению предоставляются коридоры для выхода, продукты, одежда, медикаменты, места для проживания.

И тут нас снова начинают бомбить атомными бомбами и расстреливать искандерами... И снова чёрта с два. Потому что у нас за спиной стоят несколько миллионов злых, вооружённых граждан - а это куда более сильный сдерживающий фактор, чем какие-то там санкции или международные гарантии. Никакой агрессор не сунется в страну, где из каждого окна в него стреляют.

Такая война закончится быстро. А если даже нет, если Путин решится на широкомасштабную авантюру... Что же... это он может сделать и сейчас. И сейчас у нас точно такой же выбор - сражаться или сдаться. Тут уж каждый выбирает сам для себя кем быть - гражданином или трусом.

Юрий Касьянов, волонтер 

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Россия Украина война Юрий Касьянов
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