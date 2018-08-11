Манафорт предлагал Порошенко основанную на расколе страны стратегию – политтехнолог

Пол Манафорт предлагал сотрудничество Петру Порошенко / Reuters

Главный стратег избирательной кампании президента Петра Порошенко, экс-лидер фракции БПП Игорь Грынив заявил о том, что бывший политтехнолог Виктора Януковича американец Пол Манафорт предлагал нынешнему президенту избирательную стратегию, основанную на расколе страны.

По словам Грынива, во время его трехчасовой встречи с Манафортом весной 2014 года, американский политтехнолог предложил свои услуги команде Порошенко, видя в нем фаворита избирательной кампании.

"Я думаю, что он хотел дальше остаться в Украине определенным образом, и работать здесь", – рассказал Грынив.

При этом на встречу американец принес результаты социологических исследований и предложил штабу Порошенко избирательную стратегию, основанную на разделении страны, сообщает "Голос Америки".

"Стратегия Манафорта кратко все-таки сводилась к старой парадигме, когда надо стать кандидатом, например, Западной Украины, а своего конкурента оттеснять на Восточную Украину", – добавил Грынив.

Ранее Рик Гейтс - бывший партнер Пола Манафорта, заявил в америкаснком суде о том, что его коллега помогал Порошенко во время президентской кампании 2014 года.

В свою очередь в Администрации президента Украины опровергли слова Гейтса о том, что Манафорт якобы участвовал в президентской кампании Порошенко.