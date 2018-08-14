Холодницкого уже два года охраняют восемь человек из Управления госохраны - СМИ

Холодницкий заявил, что на его просьбу об охране ГПУ перенаправила его в УГО / УНИАН

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого уже почти два года охраняют восемь человек из предоставленной ему государственной охраны.

"Меня охраняют восемь человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом", - подтвердил Украинской правде сам Назар Холодницкий.

Глава САП добавил, что не говорил публично об этом поджоге, "потому что считал это неуместным". Вместо этого Холодницкий обратился с письмом в ГПУ, а та быстро перенаправила его в Управление государственной охраны.

"Меня не вызывали ни разу. Просто был вопрос. Чтобы этот вопрос глобально решить, чтобы каждый раз не паниковать и не делать шаги, я обратился с соответствующим письмом и в Администрацию президента, и к генеральному прокурору", - уточнил Холодницкий.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко отказался подтвердить, действительно ли Генпрокуратура получала письмо с просьбой об охране от Холодницкого.

Читайте такжеСытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ"Такой информации у меня нет", - сказал Лысенко в комментарии LIGA.net.

Глава НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что ему было известно про обращение Холодницкого за охраной в АП, но не была известна причина этого.

Холодницкий уточнил, что госохрану ему предоставили еще в ноябре 2016 года.

Указ о предоставлении 19 ноября 2016 года подписал президент Украины Петр Порошенко - но он не имеет таких полномочий. В случае угрозы жизни заместителя генпрокурора существует закон о государственной защите работников суда и правоохранительных органов.

А согласно закону, который регулирует работу УГО, президент может предоставлять охрану от подконтрольного ему органа только ряду высших должностных лиц страны и областей. Замгенпрокурора в этом списке нет.

"Заместитель генерального прокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры не входит в число лиц, которые могут быть обеспечены охраной УГО на основании распоряжения президента Украины... Глава государства может обеспечить охраной УГО народного депутата, члена Кабинета министров, судей Конституционного и Верховного суда, руководителей центральных органов исполнительной власти, председателя Нацбанка, если им угрожает опасность", - отмечается в сообщении.

В УГО на просьбу назвать пункт законодательства, которое позволяло бы Порошенко предоставлять охрану Холодницкому, как и в ГПУ, отказались от комментариев.

Журналисты отмечают, что должность Холодницкого не предусматривает обеспечения его госохраной за счет бюджета - в случае угрозы жизни руководителю САП его охраной должна заниматься полиция.

Напомним, ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий благополучно ушел в отпуск после того, как отделался выговором от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. При этом глава САП получил полмиллиона гривен отпускных.