Холодницкого уже два года охраняют восемь человек из Управления госохраны - СМИ

Государственную охрану руководителю САП предоставили еще в ноябре 2016 года указом президента - хотя Порошенко не имеет на это полномочий.
Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого уже почти два года охраняют восемь человек из предоставленной ему государственной охраны.
"Меня охраняют восемь человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом", - подтвердил Украинской правде сам Назар Холодницкий.
Глава САП добавил, что не говорил публично об этом поджоге, "потому что считал это неуместным". Вместо этого Холодницкий обратился с письмом в ГПУ, а та быстро перенаправила его в Управление государственной охраны.
"Меня не вызывали ни разу. Просто был вопрос. Чтобы этот вопрос глобально решить, чтобы каждый раз не паниковать и не делать шаги, я обратился с соответствующим письмом и в Администрацию президента, и к генеральному прокурору", - уточнил Холодницкий.
Спикер ГПУ Андрей Лысенко отказался подтвердить, действительно ли Генпрокуратура получала письмо с просьбой об охране от Холодницкого.
Читайте такжеСытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ"Такой информации у меня нет", - сказал Лысенко в комментарии LIGA.net.
Глава НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что ему было известно про обращение Холодницкого за охраной в АП, но не была известна причина этого.
Холодницкий уточнил, что госохрану ему предоставили еще в ноябре 2016 года.
Указ о предоставлении 19 ноября 2016 года подписал президент Украины Петр Порошенко - но он не имеет таких полномочий. В случае угрозы жизни заместителя генпрокурора существует закон о государственной защите работников суда и правоохранительных органов.
А согласно закону, который регулирует работу УГО, президент может предоставлять охрану от подконтрольного ему органа только ряду высших должностных лиц страны и областей. Замгенпрокурора в этом списке нет.
"Заместитель генерального прокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры не входит в число лиц, которые могут быть обеспечены охраной УГО на основании распоряжения президента Украины... Глава государства может обеспечить охраной УГО народного депутата, члена Кабинета министров, судей Конституционного и Верховного суда, руководителей центральных органов исполнительной власти, председателя Нацбанка, если им угрожает опасность", - отмечается в сообщении.
В УГО на просьбу назвать пункт законодательства, которое позволяло бы Порошенко предоставлять охрану Холодницкому, как и в ГПУ, отказались от комментариев.
Журналисты отмечают, что должность Холодницкого не предусматривает обеспечения его госохраной за счет бюджета - в случае угрозы жизни руководителю САП его охраной должна заниматься полиция.
Напомним, ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий благополучно ушел в отпуск после того, как отделался выговором от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. При этом глава САП получил полмиллиона гривен отпускных.