Власти Германии делают ставку на российского Гитлера — нардеп

Нардеп считает, что власти Германии делают ставку на российского Гитлера / Скриншот видео с youtube.com

Создается устойчивое впечатление, что немецкие власти, которые с 1945 года постоянно извиняются за лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, делают ставку на российского (президента Российской Федерации Владимира Путина).

Больше всего смущает то, что немецкая сторона так и не предоставила детали переговоров канцлера Ангелы Меркель с лидером РФ насчет Украины, написал нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Политик подчеркнул, что "договорняки с агрессором никому не делают чести".

"Г-же Меркель стоит вспомнить 2014-й, когда она получила прозвище "фрау Риббентроп" (министр иностранных дел Германии, советник Гитлера по внешней политике Ульрих Фридрих Вилли Иоахим фон Риббентроп, подписавший в 1939 году с наркомом иностранных дел Советского Союза Вячеславом Молотовым договор о ненападении между Германией и СССР, известный как пакт Молотова-Риббентропа — Ред.)", — отметил автор.

Напомним, Ангела Меркель и Владимир Путин встретилась с Владимиром Путиным 18 августа в столице Германии Берлине. Перед началом переговоров канцлер ФРГ констатировала, что после запуска газопровода "Северный поток-2" Украина должна сохранить транзит "голубого топлива" через свою территорию.