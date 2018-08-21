В Москве прошла акция в поддержку Сенцова: задержаны 10 человек

В Москве на Чистопрудном бульваре прошла акция в поддержку режиссера Олега Сенцова.

Как сообщает "ОВД-инфо", акция не была согласована с мэрией. Полицейские задержали 10 участников акции.

Задержанных доставили в ОВД "Басманное".

Накануне уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обменять Олега Сенцова на российских заключенных, отбывающих наказание в Украине, невозможно из-за наличия у режиссера российского и украинского гражданств одновременно.

15 августа, Сенцов назвал свое состояние "предкритическим".

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.

На момент написания заметки Сенцов голодает 100-й день.