У Порошенко задумались об украинизации Дальнего Востока

УНИАН

Ареал использования украинского языка в течение последних лет постоянно расширялся, что свидетельствует о готовности населения к "мягкой украинизации".

Такое мнение выразил внештатный советник президента Петра Порошенко, политолог Олег Медведев в интервью журналу "Украïнський тиждень".

"Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (территория на юге российского Дальнего Востока, где в 1917 году переселенцы из Украины пытались создать Украинскую дальневосточную республику. - Прим.). Хотя бы на Кубани. Но это происходит на Донбассе", - размышляет Медведев.

При этом, по его словам, значительная часть востока Украины остается русскоязычной. "Там уже нет потенциала украинизации и языковая русификация стала необратимой", - отметил советник Порошенко.

В июле социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, согласно которому большинство граждан Украины считает, что украинский язык должен быть единственным государственным, однако русский можно свободно использовать во всех сферах жизни. Такое мнение высказали 61% граждан.