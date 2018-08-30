"ЕС смотрит на нас и тихонько ужасается": эксперт объяснил, почему Украина рассорилась с соседями

Кость Бондаренко / Главред

Причину ухудшения отношений между Украиной и ее соседями руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко связывает как с экономической, так и с политической сферами.

"Когда в отношениях между государствами исчезает стратегическая перспектива, базированная на экономической основе, на поверхность вылезают призраки прошлого", – отметил Бондаренко во время чата на "Главреде".

Он напомнил, что до 2014 года Украина и Польша составляли единый транспортный коридор между Европой и Евразией. Теперь этот коридор проходит севернее – через территорию Беларуси.

К тому же в Украине и в Польше в 2014-2015 годах пришли правые популисты, добавил эксперт. По его словам, во всем мире правые популисты апеллируют к исторической памяти (в то время как левые популисты – к социальной справедливости).

"Понятно, что воскресив Бандеру в Украине и Пилсудского в Польше, вряд ли можно было ожидать чего-то позитивного в двухсторонних отношениях, из которых к тому же вычли за ненадобностью такой компонент, как экономическая выгода", – подчеркнул Бондаренко.

Читайте такжеПолитолог рассказал о планах Путина относительно УкраиныПри этом Польшей дело не ограничивается – у Украины в последнее время все больше обостряются отношения и с другими соседями (Венгрией, Беларусью, не говоря уже о России, которая и вовсе оккупировала часть украинских территорий).

"Причину надо искать в первую очередь в себе. Во-первых, я уже писал выше, что у власти в стране – право-популисты, которые обычно играют в дурацкие игры с исторической памятью. Это не может не раздражать соседей, с которыми в любом случае в прошлом были конфликты и недоразумения", – отметил политолог.

Во-вторых, это плата за отсутствие субъективности.

"В-третьих, это результат того разочарования в Украине, которое испытывают не только соседи, но и Европа, и мир: слишком много было надежд, авансов и поддержки, слишком многим пожертвовали (в том числе и репутацией – вспомните, с каким лицом после Майдана вернулись на родину министры иностранных дел Польши, Франции и Германии, которые дали гарантии Януковичу и не смогли их выполнить)", – рассказал Бондаренко.

Читайте также"Не все стоит валить на Россию": экс-посол Грузии объяснил, как страны-соседи пользуются слабостью УкраиныИ резюмировал: "Сейчас Европа смотрит на того Голема, которого она породила, и тихонько ужасается".

Напомним, в Польше строят памятник "жертвам украинских националистов". Авторами являются скульптор Катарина Радецкая и польский институт национальной памяти.

А президент Польши недавно назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой". Польский лидер также счел события 1942-1944 на Волыни "ужасной картой с ранениями".

Как сообщалось, генерал-разведчик предупредил: Венгрия проводит скрытую оккупацию Закарпатья. Венгрия выступает сателлитом Кремля, заявил Василий Богдан.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.