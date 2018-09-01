Глава СБУ пообещал следить за контентом каналов Портнова

Грицак пошутил, что сомневается в украинскости Портнова, сидящего в России / Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины собирается отслеживать весь контент украинских телеканалов, управление которыеми взял на себя Андрей Портнов - в том числе и NewsOne.

"Мы не видели документов, подтверждающих, что управление NewsOne и другого канала взял на себя господин Портнов. Да, мы слышали его заявление, что он подписал соответствующие документы. Я слабо верю в то, что сидя на территории РФ, он будет агитировать за восстановление украинских границ, за восстановление государственного суверенитета, за восстановление контроля за Крымом, за то, чтобы навести порядок на Донбассе чтобы он стал украинским, чтобы провести легитимные выборы и вывести российские войска с территории Украины", - на брифинге 1 сентября заявил глава СБУ Василий Грицак, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

Читайте такжеЗачем Портнов купил NewsoneПо поводу того, будет ли СБУ отслеживать контент и принимать по нему какие-то решения, Грицак дал положительный ответ.

"Конечно. Мы не можем говорить сейчас, что кто-то совершил преступление, это будет огульно. Если будут признаки совершения преступления, они будут документироваться и квалифицироваться соответствующим образом и тогда будут приниматься решения о внесении или невнесении их в ЕРДР", - заметил он.

В среду, 29 августа, стало известно о том, что бывший заместитель главы Администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Украины Андрей Портнов стал управляющим телеканала NewsOne.

Портнов отметил, что собственник NewsOne Владимир Мураев передал ему телеканал в управление сроком на три года.