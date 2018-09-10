Россия готовит почву для торга с Западом о разделе Украины - российский журналист

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Убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко - последнего подписанта вторых Минских соглашений со стороны "народных республик" - может свидетельствовать о том, что Москва "прощупывает" возможность раздела Украины.

Такое мнение высказал российский журналист Семен Новопрудский в своей колонке для издания "Новое время".

"Россия откровенно готовит почву для торга с Западом о разделе Украины (или даже для горячей войны, если почувствует, что Штаты и ЕС не готовы на ужесточение санкций, и наоборот, если санкции резко ужесточат и понадобится отвлекать россиян от их последствий). В любом случае Москва все более откровенно прощупывает возможности отказа от Минских соглашений", - пишет Новопрудский.

По его мнению, об этом также может свидетельствовать июльское предложение российского лидера Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу провести референдум на Донбассе.

"Уже одно это должно было насторожить и Запад, и Украину. Во-первых, никакие "референдумы по Донбассу" Минскими соглашениями и близко не пре­дусмотрены. Во-вторых, США не являются гарантом соблюдения Минских соглашений и не участвуют в нормандском формате. То есть Путин прямо предложил Трампу разделить Украину или как минимум не препятствовать такому разделу", - считает журналист.

Новопрудский отмечает, что заморозка украинского конфликта все меньше устраивает Москву, поскольку она оказывается "на растяжке" - продолжение конфликта будет означать усиление санкционного давления Запада, признание "республик" сейчас России не по карману.

"Деньги на военно-политические игрища в "русский мир" на Донбассе у Моск­вы могут иссякнуть. Значит, лучше пытаться "победить" до этого момента... В такой ситуации Москве выгодно идти на обострение", - заключил журналист.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.