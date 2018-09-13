Экс-министр рассказал, что мешает разгромить Россию "в пыль"

Российская транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет / korrespondent.net

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россию "можно разгромить в пыль", не будь у нее ядерного оружия.

"Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще: НАТО бы ее разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", - сказал Суслов в эфире телеканала "112 Украина", комментируя маневры "Восток-2018".

По словам политика, учения нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с ней.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в стране за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных и десятки тысяч единиц военной техники.