Украина направила России ноту о непродлении Договора о дружбе

Павел Климкин

Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который был подписан 31 мая 1997 года, и срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, проблем с внесением законопроекта о прекращении действия договора о дружбе между РФ и Украиной не будет.

При этом он подчеркнул, что в Верховной Раде достигли политического консенсуса по этому вопросу, передает УНИАН.

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"Мы еще до обнародования соответствующего указа президента подготовили проект этого закона. В тот же день я его подписал, и мы начали процедуру внутригосударственного согласования", - отметил Климкин.

По его словам, после того, как законопроект пройдет процедуру внутригосударственного согласования, проблем с его принятием не возникнет.

"Я вообще не вижу в этом каких-то сложностей, поскольку все прекрасно понимают, что договор на сегодняшний день не должен быть пролонгирован. Я разговаривал с представителями многих фракций в Верховной Раде, и вижу политический консенсус между ними", - добавил министр.

Кроме того, Климкин заявляет, что сейчас проводится фундаментальный анализ всей правовой базы, которая была заключена в рамках СНГ между Украиной и Россией.

"Что касается других договоров с РФ, я сознательно не буду рассказывать о согласованной нами стратегии. Могу сказать, что договорная правовая двусторонняя база между Украиной и РФ должна быть пересмотрена. Это понятно так же, как и то, что договор не может быть пролонгирован", - сказал глава МИД.

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"Мы будем в своей стратегии руководствоваться интересами Украины, но я не могу детализировать. Помните, я до этого говорил уже, что должно произойти с договором, но не детализировал. Если бы я это сделал, то Россия обязательно использовала бы этот факт в судебных исках, которые мы ведем против нее", - отметил Климкин.

"Сейчас проводится фундаментальный анализ всей правовой базы, которая была заключена в рамках СНГ между Украиной и РФ. Там есть много важных вопросов, которые требуют очень детального анализа, и имеют большое значение", - сказал глава украинской дипломатии.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.

19 сентября документ вступил в силу 19 сентября. Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.