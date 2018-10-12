"Агент Кремля": в УПЦ МП Климкина обвинили в разжигании межконфессиональной розни

Павел Климкин / УНИАН

В Украинской православной церкви Московского патриархата обвинили министра иностранных дел Украины Павла Климкина в распространении призывов к репрессивным мерам относительно УПЦ МП и причастности к "московской агентуре".

В УПЦ МП заявили, что Климкин прибегнул к нелепым размышлениям о церковно-исторических событиях древности, а также позволили себе целый ряд обвинений в адрес Московского Патриархата.

Причиной столь резкого комментария УПЦ МП стала публикация Климкина на "Украинской правде", в которой министр заявил о том, что Московскому патриархату нечего делать в Украине, поскольку это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации.

При этом в УПЦ МП расценили высказывания Климкина как публичный призыв к репрессивным мерам против Московского Патриархата.

В УПЦ МП обратили внимание на то, что заявление Климкина появилась в то время, когда президент Украины Петр Порошенко назвал "московской агентурой" каждого, кто призывает отбирать храмы УПЦ.

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"Сообщение на тему, далекую от прямых обязанностей министра, посеяло сомнение в том, на самом деле агентом какого государства является министр иностранных дел Украины господин Климкин", - задались вопросом в УПЦ МП.

Кроме того, Климкина также обвинили в разжигании межконфессиональной розни и дискриминации по религиозным убеждениям.

Накануне Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.