Климкин заявил об "остаточном прощавай" русскому православию

Глава МИД Украины Павел Климкин / УНИАН

Глава МИД Украины прокомментировал подписанное президентом Петром Порошенко и константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле соглашение о создании независимой украинской церкви.

"Слова Его Святейшества Патриарха Варфоломея к нам: "Чувствуйте себя здесь дома!" Не как дома, а именно дома. Мы оставляем русское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет позитивное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для русской церкви", - написал Климкин в Twitter.

Читайте такжеДве трети украинцев не знают, что такое томос - опросПрезидент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле в субботу, 3 ноября, подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - заявил Порошенко.

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Спикер РПЦ Владимир Легойда заявил, что подписанное соглашение не означает создания единой поместной церкви в Украине.

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).