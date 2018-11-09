"Наказать поодиночке": скандальный нардеп назвал евробляхеров "бандитским отребьем"

9 ноября 2018, 13:13

Александр Кирш жестко прокомментировал митинг евробляхеров под Радой.

Рада приняла закон о растаможке авто на еврономерах
В Украине упростили растаможку евроблях / УНИАН

Народный депутат Украины от "Народного фронта" Александр Кирш считает митинговавших под Радой владельцев автомобилей на еврономерах "бандитским отребьем", которых надо наказывать поодиночке.

По его мнению, настоящие представители владельцев евроблях довольны новым законодательством по растаможке.

"Те, кто вчера собрались — они не реальные представителя евроавто. Настоящие представители довольны, что Минфин сделал для них максимум возможного и еще применил коэффициент 0.5. Те, кто собрались — это бандитское отребье, которое нужно отследить по номерам и наказать поодиночке, раз они материли депутатов. Это после того, как сделали максимум возможного для них. В том числе обзывали (митингующие. — Ред.) героев войны, АТО. Они были бы недовольны любым законом... Те, кто собрались и были против, кто кричал "п**расы" на каждого депутата — это бандитское отребье, не народ, а те, кто не хотел терять заработок на левой растаможке", — подчеркнул нардеп в комментарии "Обозревателю".

Ранее журналисты подсчитали стоимость растаможки евроблях.

Напомним, Рада одобрила законопроект №8488, тем самым повысив штрафы для владельцев евроблях.

Отметим, что недавно Кирш объяснил свою привычку спать на заседаниях Рады.

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Рада евробляхи Александр Кирш
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