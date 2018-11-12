Венгрия продолжит давить на "болевые точки", пока Украина не откажется от закона об образовании - Пристайкой

Пристайко уверен, что Венгрия хочет "додавить" Украину / УНИАН

Венгрия продолжит блокировку заседаний Комиссии Украина-НАТО, пока Украина не сочтет, что дешевле отказаться от закона об образовании.

"Цель Венгрии "давить на болевые точки" до тех пор, пока мы не откажемся от имплементации закона "Об образовании". Действительно, заседания Комиссии Украина-НАТО заблокированы выше уровня послов. Это серьезная политическая проблема в наших отношениях с Альянсом. Мы работаем над ее решением", - заявил посол Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом, отметил посол, партнеры по НАТО не одобряют поведения Венгрии и советуют ей вернуть обсуждение в двусторонний формат.

"Поскольку позиция министра Сиярто находит поддержку на самом высоком Читайте такжеВенгрия намерена удвоить финансовую помощь венграм Закарпатьяполитическом уровне Венгрии, то их путь пока – это злоупотребление принципом консенсуса в НАТО", - добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что Венгрия сменила название должности уполномоченного правительства страны по Закарпатской области Украины.

Должность была учреждена в июне 2018 года после того, как стало известно о нарушении прав венгров в данном регионе.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после смены Венгрией названия должности уполномоченного правительства по Закарпатской области, Киев и Будапешт могут начать "реально сотрудничать".