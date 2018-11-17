Полторак ответил на российские угрозы "закрыть" Азовское море

Бронекатер ВМС Украины / ВМС Украины

Украина готова реагировать на угрозы России, заявил министр обороны Степан Полторак.

Таким образом он прокомментировал угрозы члена комитета по обороне и безопасности российского Совета Федерации Франца Клинцевича о том, что РФ может "перекрыть Азовское море" для украинских судов.

"Угрозы мы такие слышали неоднократно и это связано не только с Азовским морем, а также с угрозами дойти до Киева за 2 часа, с угрозой уничтожить наши крупные города, в том числе и столицу.

Меры принимаем и готовимся реагировать, если это будет в соответствии с нашими задачами, нашими стратегиями ", - подчеркнул Полторак в эфире 5 канала.

Напомним, ранее член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть Азовское море для Украины.

В ответ представитель президента в Верховной Раде нардеп от БПП Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким.