"Это фактически похороны Оппоблока": Левочкин прокомментировал их с Бойко изгнание из фракции

Юрий Бойко и Сергей Левочкин

Нардеп Сергей Левочкин назвал сегодняшнее исключение себя и Юрия Бойко из фракции "Оппозиционного блока" в Раде "атакой на одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты" в пользу Петра Порошенко.

С таким заявлением Левочкин он выступил во вторник, 20 ноября, в кулуарах Верховной Рады, сообщает УП.

Читайте такжеПолитсовет Оппоблока не поддержал инициативу Бойко по союзу с Рабиновичем"Во-первых, то, что произошло, - это атака на кандидата в президенты Юрия Бойко. Он один из лидеров гонки. Уже сейчас понятно, что Бойко и Тимошенко это два кандидата, которые имеют шансы на второй тур. Это было сделано на руку действующему президенту", − заявил нардеп.

Кроме того, Левочкин полагает, что "Оппоблок" окажется фактически "похоронен".

"Второе − это фактически похороны "Оппозиционного блока". Мы же понимаем, что исключены не Бойко и Левочкин, а группа из 20 депутатов", − ремзюмировал нардеп.

Напомним, ранее по поводу изгнания Левочкина и Бойко из фракции "Оппоблока" "взбурлили" соцсети. Однако во фракции "ОБ", что называется, недолго горевали и быстро нашли замену Бойко.