Порошенко одобрил сокращение действия военного положения

Петр Порошенко подписал указ о военном положении / president.gov.ua

Указ № 392/2018 о введении в действие нового решения СНБО "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине" подписан президентом Украины Петром Порошенко.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", - сказано в документе, который опубликован на официальном интернет-портале главы государства.

В опубликованном решении СНБО отмечается, что, пункт 3 предыдущего решения СНБО о введении военного положения, введенного в действие указом президента № 390, излагается в следующей редакции: "Предложить президенту Украины ввести с 14.00 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 30 суток - до 14.00 26 декабря 2018 года ".

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Как пояснили в пресс-службе СНБО, в соответствии с предложениями Военного кабинета в 00.00 26 ноября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором было принято решение "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине". СНБО внес предложение президенту ввести военное положение в стране с 14.00 26 ноября 2018 сроком на 2 месяца (до 14.00 26 января 2019). Соответствующий указ президента был внесен 26 ноября в Верховную Раду Украины.

Подчеркивается, что после обсуждения в парламенте этого вопроса и консультаций президент принял решение о сокращении сроков введения военного положения до 30 суток, о чем публично сообщил гражданам Украины.

При этом решением СНБО от 26 ноября была поддержана инициатива президента и внесены изменения в предыдущее решение совета. В связи с этим был подготовлен новый указ президента Украины № 392/2018 о введении военного положения сроком на 30 суток (соответственно, с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря).

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В СНБО также подчеркнули, что во время обсуждения закона "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№ 9338) Порошенко согласился ограничить применение действия указа 10-ю областями, о чем заявил в своем выступлении в Верховной Раде Украины.

Теперь согласно закону "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338), принятому парламентом 26 ноября, военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года, добавили в СНБО.

Напомним, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В результате столкновения военнослужащие Украины получили ранения.