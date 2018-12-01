В Генпрокуратуре раскрыли подробности розыска Виктора Януковича

Виктора Януковича ищет Интерпол, утверждают в ГПУ / Reuters

Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович, подозреваемый в государственной измене, находится в международном розыске по линии Интерпола.

Экс-президента объявили в розыск, поскольку не смогли установить, где он находится, сообщили Українським Новинам в Генеральной прокуратуре.

"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого, Янукович объявлен в розыск и на данный момент он находится в международном розыске Интерпола", — отметили в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что 16 ноября Виктор Янукович попал в реанимацию Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифосовского в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

Адвокат экс-президента Александр Горшинский сообщил, что его подзащитный получил достаточно тяжелую спортивную травму, не может двигаться и не сможет выступить в режиме видеоконференции на заседании украинского суда по делу о госизмене.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвинили в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, и объявили в розыск.