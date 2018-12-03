"Советник Порошенко тиражирует фейки": Семенченко пролил свет на свое "задержание"

Семен Семенченко сообщил, что информация о его задержании — фейк / Главред

Народный депутат, бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко утверждает, что его никто нигде не задерживал.

Советник президента Петра Порошенко тиражирует фейки с сайта телеканала "Звезда" и "Русская весна", написал политик на своей странице в Facebook.

"…Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал — фейк… Информация, что я "вылетел из Грузии в неизвестном направлении" — фейк", — отметил народный избранник.

Семен Семенченко сообщил, что информация о его задержании — фейк / Скриншот с facebook.com/dostali.hvatit

Ранее сообщалось, что в столице Грузии Тбилиси правоохранители задержали пятерых граждан Украины. Позже стало известно, что украинцев подозревают в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатого устройства. Также были названы имена троих задержанных.

После этого советник Петра Порошенко Юрий Бирюков написал, что Семен Семенченко был в Тбилиси, "втравил" Украину в дипломатический скандал, подставил "своих" людей и в последний момент сбежал.