Экс-министр сказал, как Россия может ответить на разрыв "дружбы" Украиной

6 декабря 2018, 20:47

Разрыв договора о дружбе между Украиной и РФ никак не влияет на украинцев, которые находятся на российской территории, отметил бывший чиновник.

Экс-министр полагает, что РФ может ответить Украине на разрыв
РФ может ответить Украине на разрыв "дружбы" провокациями, полагает экс-министр / Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сообщил, что формально Российская Федерация ничем не может ответить нашей стране на разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

После разрыва соглашения можно ожидать истерических заявлений из РФ, что "хунта в Киеве против дружбы братских народов", также возможны провокации, рассказал эксперт в комментарии Гордону.

По словам собеседника, договор о дружбе никак не влияет на украинцев, которые находятся в России.

"Формально Россия ничем ответить нам не может (на разрыв "дружбы" — Ред.). Если одна из сторон считает, что этот документ ее больше не устраивает, она просто прекращает его действие. И на этом его история заканчивается. Что РФ может сделать как неадекватная страна? Тут уже поле для фантазии не ограничено", — отметил экс-чиновник.

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"Думаю, после прекращения действия договора о дружбе можно ожидать истерических заявлений из РФ, что хунта в Киеве против дружбы братских народов. Хотя такие заявления уже никто всерьез не воспринимает — ни в Украине, ни на Западе. А вот если говорить о возможных провокациях, то тут с их стороны может быть все что угодно", — полагает он.

Напомним, в сентябре Петр Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России. В начале декабря глава государства внес в Раду проект закона о прекращении действия "дружбы" с РФ.

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.

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Россия разрыв Дружба договор Владимир Огрызко
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