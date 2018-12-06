Экс-министр сказал, как Россия может ответить на разрыв "дружбы" Украиной

Разрыв договора о дружбе между Украиной и РФ никак не влияет на украинцев, которые находятся на российской территории, отметил бывший чиновник.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сообщил, что формально Российская Федерация ничем не может ответить нашей стране на разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
После разрыва соглашения можно ожидать истерических заявлений из РФ, что "хунта в Киеве против дружбы братских народов", также возможны провокации, рассказал эксперт в комментарии Гордону.
По словам собеседника, договор о дружбе никак не влияет на украинцев, которые находятся в России.
"Формально Россия ничем ответить нам не может (на разрыв "дружбы" — Ред.). Если одна из сторон считает, что этот документ ее больше не устраивает, она просто прекращает его действие. И на этом его история заканчивается. Что РФ может сделать как неадекватная страна? Тут уже поле для фантазии не ограничено", — отметил экс-чиновник.
Читайте такжеПочему власть Украины решила разорвать "дружбу" с Россией в 2018-мОгрызко добавил, что, "если говорить образно, России публично дали пощечину".
"Думаю, после прекращения действия договора о дружбе можно ожидать истерических заявлений из РФ, что хунта в Киеве против дружбы братских народов. Хотя такие заявления уже никто всерьез не воспринимает — ни в Украине, ни на Западе. А вот если говорить о возможных провокациях, то тут с их стороны может быть все что угодно", — полагает он.
Напомним, в сентябре Петр Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России. В начале декабря глава государства внес в Раду проект закона о прекращении действия "дружбы" с РФ.
Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.