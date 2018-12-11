"Народный фронт" поддержит на выборах исключительно члена партии - Яценюк

Народный фронт" поддержит на выборах исключительно члена партии / фото nfront.org.ua

​Партия "Народный фронт" примет решение относительно выдвижения кандидатуры на президентские выборы во время съезда в январе 2019 года.

Об этом сообщил лидер "Народного фронт" Арсений Яценюк в эфире львовского телеканала "Первый западный" 10 декабря.

"Народный фронт" может рассматривать поддержку только одного кандидата в президенты – лидера политической партии "Народный фронт" Арсения Яценюка", - сказал он.

Однако, подчеркнул Яценюк, "Народный фронт", он как премьер - министр и его правительство попали под шквал серьезной дискредитации":

"Грязная кампания продолжалась три года, на которую, по заявлению народного депутата Онищенко, которое он публично дал британскому изданию Independent, он потратил 30 миллионов долларов на дискредитацию персонально Яценюка и "Народного фронта".

"Могу ли я участвовать в президентских выборах? Конечно. Но надо смотреть реально. Я никогда не пойду на то, чтобы быть фактически техническим кандидатом. Я могу или выиграть, или не участвовать. На съезде партии мы определимся о нашем будущем, каким образом партия будет участвовать в президентских выборах даже в том случае, если будет иное решение, чем выдвижение кандидата в президенты от партии", - подчеркнул лидер НФ.

Отвечая на вопрос ведущего, не исключает ли "Народный фронт" возможности поддержки Порошенко на президентских выборах, Арсений Яценюк подчеркнул: "Народный фронт" не исключает возможность поддержки исключительно члена партии "Народный фронт". Если Петр Порошенко станет членом политической партии "Народный фронт", мы подумаем об этом".