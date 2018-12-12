Яценюк о решении Конгресса США по Украине: Эта солидарность - важное оружие в нашей борьбе за независимость и достойную жизнь

Арсений Яценюк

"Солидарность наших партнеров - это большой знак поддержки нашего народа в противодействии российской агрессии", - отметил в своем Facebook 12 декабря лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, комментируя решение Конгресса США по признанию Голодомора геноцидом против украинского народа, резолюции против строительства "Северного потока-2" и об осуждении российской агрессии на Азове.

"В Конгрессе Соединенных Штатов - настоящий день солидарности с Украиной", - написал лидер НФ. Палата представителей Соединенных Штатов приняла историческое решение о признании Голодомора геноцидом против украинского народа, подчеркнул он, напомнив, что недавно такое решение принял и Сенат:

"Такая позиция обеих палат Конгресса США - это проявление глубокой солидарности с Украиной и понимание обстоятельств и причин нашей борьбы за жизнь и свободу". "Приношу дань уважения и благодарности каждому, кто был причастен к подготовке и одобрению этих исторических постановлений американских парламентариев", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он выразил благодарность за две другие принципиальные резолюции Палаты представителей, принятые вчера против строительства "Северного потока-2" и об осуждении российской агрессии в Керченском проливе.

"Оба решения не только реагируют на угрожающие процессы, которые имеют тяжелые последствия для безопасности Европы, но и проводят очень важную политическую линию - с Россией нельзя играть в поддавки; если вместо привлечения к ответственности агрессор чувствует себя безнаказанно и развивает свои бизнес-интересы, то мира от него ожидать не стоит", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк выразил благодарность за единство обеих политических партий - Республиканской и Демократической - с Украиной. "Эта солидарность является важным оружием в нашей борьбе за независимость и достойную жизнь", - подчеркнул лидер НФ.

Ранее Яценюк рассказал о необходимости жесткой бюджетной дисциплины.