Держась вместе, Украина и ЕС возобновят справедливость в битве с РФ - Яценюк о новых санкциях

14 декабря 2018, 11:31

Лидер НФ призвал Евросоюз продолжать давление на Москву.

Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Народный фронт

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил благодарность президенту Европейского Совета Дональду Туску и всем лидерам государств-членов Европейского Союза за решение о продлении санкций против российского агрессора.

На своем Facebook лидер "Народного фронта" напомнил, что две недели назад во время его встречи с Дональдом Туском в Брюсселе речь шла о необходимости сохранить единство ЕС в этом вопросе: "Вчерашнее решение - красноречивое доказательство европейской солидарности".

"Это хорошо понимают в Москве. Кремль будет и дальше пытаться расколоть ЕС и взять под контроль Украину. От нашего собственного единства и сплоченности с партнерами будет зависеть победа", - подчеркнул он.

Яценюк о решении Конгресса США по Украине: Эта солидарность - важное оружие в нашей борьбе за независимость и достойную жизнь

"Нельзя дать шанса агрессору. Нельзя верить пустым обещаниям его союзников в Украине. Разъединяя нас, Кремль спасает себя от наказания. Продолжая давление и держась вместе, мы восстановим справедливость", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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Народный Фронт Арсений Яценюк
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