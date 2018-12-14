Держась вместе, Украина и ЕС возобновят справедливость в битве с РФ - Яценюк о новых санкциях

Арсений Яценюк / Народный фронт

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил благодарность президенту Европейского Совета Дональду Туску и всем лидерам государств-членов Европейского Союза за решение о продлении санкций против российского агрессора.

На своем Facebook лидер "Народного фронта" напомнил, что две недели назад во время его встречи с Дональдом Туском в Брюсселе речь шла о необходимости сохранить единство ЕС в этом вопросе: "Вчерашнее решение - красноречивое доказательство европейской солидарности".

"Это хорошо понимают в Москве. Кремль будет и дальше пытаться расколоть ЕС и взять под контроль Украину. От нашего собственного единства и сплоченности с партнерами будет зависеть победа", - подчеркнул он.

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"Нельзя дать шанса агрессору. Нельзя верить пустым обещаниям его союзников в Украине. Разъединяя нас, Кремль спасает себя от наказания. Продолжая давление и держась вместе, мы восстановим справедливость", - подчеркнул Арсений Яценюк.