"Сегодня - день нашей духовной независимости": Яценюк об избрании предстоятеля поместной православной церкви

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что для Украинской Поместной Православной Церкви начинается новая эпоха
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокоментировал избрание предстоятеля украинской поместной автокефальной православной церкви, которым стал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
"Осуществляется вековечная мечта - предстает украинская поместная православная церковь. Ее благословенное появление несет исторические изменения и для Украины, и для всего вселенского православия", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
"Сегодня действительно великий День - День нашей духовной Независимости. Святая София Киевская, а с ней вся Украина, весь православный мир наблюдал, как наша Автокефальная Церковь обрела своего предстоятеля", - подчеркнул лидер НФ.
Яценюк выразил искренние поздравления Предстоятелю Украинской Поместной Автокефальной Православной Церкви Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию: "Уверен, Вы поведете Церковь Украинского народа к ее достойному месту в семье Поместных Православных Церквей".
Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что для Украинской Поместной Православной Церкви начинается новая эпоха - "эпоха становления, и она требует больших сил всех украинцев".
"Большая благодарность нашему народу, который молился за свою Церковь. Большая благодарность Вселенскому патриарху и нашим церковным иерархам за все мудрые решения. Приношу дань уважения президенту Украины Петру Порошенко. В этом историческом событии - его личный и государственный чин. Поздравляю нас всех! Поздравляю Украину! Слава Иисусу Христу! Слава Навеки Богу!", - написал Арсений Яценюк.