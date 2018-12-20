Элитные авто и перекрытые улицы: СМИ рассказали о вечернике БПП в центре Киева

В центре Киева фракция БПП устроила закрытый корпоратив. В мероприятии принимал участие президент, генпрокурор, а также члены правительства.

Корпоратив посетил также премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер Павел Розенко, министр культуры Евгений Нищук, сообщает Украинская правда.

По словам источников издания, Петр Порошенко поблагодарил всех депутатов за тяжелый год и порадовался созданию Украинской православной церкви.

"Хочу также поздравить с созданием российской церкви", - пошутил Порошенко, подразумевая принятый Радой закон о переименовании УПЦ МП.

При этом он ничего не сказал о президентских выборах, только отметил, что "не настроен на поражение" и ожидает объединения усилий.

Как отмечает издание Страна, во время прибытия Порошенко в партийный офис на улице Лаврской, полиция перекрыла дорогу, чтобы пропустить кортеж президента.

По данным издания, президент покинул вечеринку, пробыв на корпоративе БПП около 40 минут.

"Возле офиса БПП дежурит полиция. Правоохранители заинтересовались журналистами, которые делают материал о корпоративе президентской фракции. Полиция попросила журналистов отъехать в другое место, поскольку там нельзя стоять", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стала известна стоимость масштабной вечеринки Roshen под Киевом.