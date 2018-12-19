СМИ узнали о планах соратников Порошенко по новогоднему корпоративу

Нардепы Блока Петра Порошенко

Члены фракции Блок Петра Порошенко (БПП) планируют устроить новогодний корпоратив в новом киевском офисе партии на ул. Лаврской, 16 в четверг, 20 декабря.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на "источники в БПП".

Отмечается, что в мероприятии примут участие президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и министры-члены БПП. На празднике будет живая музыка.

По данным МВФ на октябрь этого года, Украина стала беднейшей по уровню жизни и заработной плате страной в Европе. По показателю ВВП на душу населения Украину обошла даже соседка-Молдова.

"Кардинально изменились показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов. Теперь Молдова занимает 133-е место в мире с 2694,469 долл. ВВП на душу населения, а Украина - 134-е место в мире с 2656,01 долл. ВВП на душу населения", - сообщал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде, Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.