НФ примет решение о выдвижении кандидата в президенты на съезде партии 2 февраля - Бурбак

Максим Бурбак назвал дату проведения съезда / Народный фронт

"Народный фронт" проведет съезд партии 2 февраля 2019 года.

Об этом сообщил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами в кулуарах парламента, сообщается на сайте партии.

"Вчера вечером состоялось заседание Политического совета партии "Народный фронт", где было принято решение о проведении съезда партии 2 февраля 2019 года. На нем будет принято решение о выдвижении кандидата от Политической партии "Народный фронт", - заявил Максим Бурбак.