НФ примет решение о выдвижении кандидата в президенты на съезде партии 2 февраля - Бурбак

21 декабря 2018, 12:51

В пятницу вечером, 20 декабря, состоялось заседание Политического совета партии "Народный фронт".

Максим Бурбак
Максим Бурбак назвал дату проведения съезда / Народный фронт

"Народный фронт" проведет съезд партии 2 февраля 2019 года.

Об этом сообщил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами в кулуарах парламента, сообщается на сайте партии.

"Вчера вечером состоялось заседание Политического совета партии "Народный фронт", где было принято решение о проведении съезда партии 2 февраля 2019 года. На нем будет принято решение о выдвижении кандидата от Политической партии "Народный фронт", - заявил Максим Бурбак.

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Народный Фронт президентские выборы в Украине Максим Бурбак
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