Порошенко объяснил, как возник проект автокефалии украинской церкви

Проект автокефалии украинской церкви — часть стратегии на выход из сферы влияния России, утверждает Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко сообщил, что проект автокефалии украинской церкви возник не спонтанно, он является частью стратегии на выход из сферы влияния Российской Федерации.

Украина на протяжении пяти лет неуклонно воплощает в жизнь стратегию безоговорочного выхода из сферы российского влияния — от Революции достоинства и выборов 2014 года, написал глава государства в Twitter.

"Проект автокефалии и получения Томоса возник не спонтанно. Он — часть выверенной стратегии на окончательную деколонизацию, на безоговорочный выход из сферы российского влияния…", — отметил он.

Напомним, в апреле Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

Позже — 15 декабря — в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православной церкви Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко). Патриарх Варфоломей уже пригласил митрополита в турецкий Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ.