Ярош объяснил, почему в Украине не стоит прекращать военное положение

Военное положение вводится для того, чтобы победить в войне, подчеркнул Дмитрий Ярош / УНИАН

Нардеп, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош считает, что в Украине военное положение не стоит прекращать, и вводить его нужно было не в отдельных областях.

В стране военное положение вводится для того, чтобы одержать победу в войне, такова мировая практика, рассказал народный избранник в интервью Украинской правде.

По словам собеседника, он голосовал за введение военного положения на 30 суток, хотя считает это полным маразмом — вводить его на 30 суток.

"... Сколько было в Раде криков о выборах, об узурпации власти Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.). Я этим людям говорю: "Знаете, это не та власть, которая может что-то узурпировать". Она совершенно не способна на это, поэтому не бойтесь таких вещей", — заявил Ярош.

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"Поэтому я считаю абсолютно правильным военное положение. Я считаю неправильным его прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области. А если удар будет со стороны Беларуси?", — задался вопросом нардеп.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.