Эксперт объяснил, к чему сводятся "информационные вбросы" Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

В сегодняшних политических реалиях Украины президент Петр Порошенко, не может угодить всему электорату, а "играя на всех полях", он проиграет.

Такое мнение выразил президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в комментарии RT.

"На сегодняшний день так сложилось, что на Украине не может быть президент, который будет угоден всем. Да, Порошенко сделал ставку на антироссийскую риторику. Все его действия, различные информационные вбросы сводятся к одному. Действительно это ставка на определенную часть электората, которую он считает более чем достаточной. Такие расчеты есть, и ряд украинских политологов считают, что это правильный ход и что Порошенко сможет еще раз стать еще раз президентом. А если он попытается играть на всех полях - проиграет", - сказал Охрименко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила 31 декабря датой начала президентской кампании в Украине. Предвыборная агитация кандидата разрешается со следующего дня после его регистрации до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.