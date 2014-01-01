Первое утро в Новом году Евромайдан встретил гимном и хорошим настроением

После празднования Нового года на Майдане люди не спят.
Активисты Евромайдана радостно и активно встретили первое утро в Новом году. Ночь прошла мирно, без провокаций.
В 10 утра люди запели Гимн, проскандировали "Слава Украине!" - "Героям слава!" и слушают ведущих, пишет ТСН.
Примерно до тысячи людей, после празднования Нового года на Майдане не спят.
Как известно, в Украине с 21 ноября в Киеве проходит самая массовая акция протеста, в поддержку евроинтеграции.
В новогоднюю ночь на Майдане Независимости, собралось 500 тыс. украинцев, которые хором спели гимн Украины.
После этого в центре столицы продолжилось празднование Нового года. Прямую онлайн-трансляцию празднования Нового года на Майдане смотрите здесь.