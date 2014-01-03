Автомайдан напомнил гаишникам традицию: топить врагов в д*рьме

В пятницу, 3 января, активисты Автомайдана устроили пикет под зданием киевского УГАИ на Богдана Хмельницкого, 54 и напомнили гаишникам о старой украинской традиции – топить врагов в дерьме.

Об этом перед входом в ГАИ сказал нардеп от "Батькивщины " Юрий Стець, сообщает Gazeta.ua

Активисты Майдана пообещали гаишникам принести биотуалеты и мусор к зданию УГАИ.

"Сейчас мы вместе с народными депутатами от УДАРа, "Свободы" и "Батькивщины" зайдем в это здание и будем требовать, чтобы не трогали наших людей. В следующий раз, если они не будут давать проезжать на Майдан и привозить продукты, мы принесем мусор и биотуалеты сюда", - пригрозил оппозиционер.

"Хотят *рать, пусть *рут в наши туалеты. Не проблема, если они не знают, что украинский народ – воспитанный. Вы знаете, что когда наши побратимы делали с теми кто не давал жить и был против Украины? Их топили в г*вне", - сказал нардеп и извинился перед собравшимися за нелитературные слова.

Однако пикетчиков так и не пустили в здание ГАИ и она продолжили акцию протеста криками: "Владу - на нары!".

Ранее "Главред" сообщал, что из-за того, что ГАИ не пускала автомобили с грузами для Евромайдана, нардеп от "Батьвщины" Виталий Ярема избил гашника. Однако позже оппозиционер заявил, что сам подвергся нападению правоохранителей.