Суд над "васильковскими террористами": после драки с "Беркутом" госпитализированы 5 активистов

После столкновений активистов с бойцами спецподразделения "Беркут" возле Киево-Святошинского районного суда, который сегодня вынес приговор "васильковским террористам", госпитализированы пять митингующих.

Об этом сообщили медики скорой помощи, пишет УНИАН.

Эту информацию также подтвердил народный депутат из фракции "Свобода" Эдуард Леонов. Он отметил, что "Беркут" "не считался ни со стариками, ни с женщинами, били всех".

По его словам, "беркутовцы" догоняли и били даже случайных прохожих, били даже тех, кто упал.

Леонов, пострадавший во время столкновений, показал ссадины на ноге от удара дубинкой. Также на нем порвана и запачкана одежда.

На данный момент милиционеры оградили лентой площадь перед зданием суда, и проводят там следственные действия, работают эксперты. На земле возле помещения суда валяется разбитая табличка Киево-Святошинского райсуда. Также сломан кусок металлического забора, ограждавшего площадь перед судом, пишет издание.

Возле здания суда все еще находятся автомобили скорой, хотя 5 пострадавших уже отправили в больницы.

Напомним, 10 января суд приговорил "васильковских террористов" Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза к 6 годам заключения.



Отметим также, что после стычек осужденных вывезли из суда на автозаке.