Мать подозреваемого в избиении Чорновол потеряла сознание в зале суда

Мать Андрея Насиковского потеряла сознание во время заседания суда по делу об избиении Татьяны Чорновол.
Во время судебного заседания по делу об избиении Татьяны Чорновол, мать одного из подозреваемых, Андрея Насиковского, потеряла сознание.
Об этом сообщает ТСН.
Женщину на руках вынесли из зала суда к машине "скорой" помощи.
Отметим, что перед зданием суда собрался небольшой пикет в поддержку подозреваемых: около десяти человек с плакатами требовали справедливого рассмотрения дела.
В руках они держали плакаты: "Не ищите крайних, ищите виновных", "Верните в Украину презумпцию невиновности", и другие.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее Апелляционный суд Киева признал законным арест Сергея Котенко, подозреваемого в причастности к жестокому избиению Татьяны Чорновол.
Стоит отметить, что сама журналистка ранее заявляла, что сможет опознать только одного участника нападения.