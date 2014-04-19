У Путина рассказали о российских войсках возле границы Украины: особой концентрации нет

В Москве заявили, что особой концентрации российских войск у границы Украины нет.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Россия не делает ничего, что говорило было о каких-то планах по вторжению. Наличие войск у границы не является какими-то экстраординарными мерами. Россия — это страна, которая вольна держать свои войска в любой точке нашей страны, и никаких особо концентрированных войск нет. Любой военный эксперт скажет, что в современной армии не нужна массовая концентрация войск, чтобы проводить какие-то операции", — сказал Песков.

Россия "больше других заинтересована в стабильной, в процветающей, в спокойной Украине, где интересы всех национальностей соблюдаются и гарантируются". "Россия — это последняя страна, которая будет куда-то вторгаться", — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Песков сообщал, что на границе с Украиной есть российские войска, так как в соседней стране был переворот, и РФ имеет право принимать меры предосторожности для обеспечения своей безопасности.