В Горловке сепаратисты заговорили о создании "Федерации Народных Республик"

После проведенного в субботу, 19 апреля, в Горловке Донецкой области сепаратистского митинга в поддержку референдума и федерализации, некий Артем Ольхин, называющий себя "уполномоченным "Донецкой Народной Республики" по работе по подготовке референдума", заявил о будущем создании "Федерации Народных Республик".

Об этом сообщает городской сайт 06242.com.ua.

По его словам, нужно заключить союзные договоры о создании "Федерации Народных Республик": Донецкой, Харьковской, Луганской и Одесской, потому что на данный момент они все существуют уже. "В Луганске над этим идет работа, по крайней мере. Потому что иначе мы действительно попадаем под термин "сепаратисты"", - рассказал он.



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"На следующей неделе должно состояться подписание договора между Харьковской и Донецкой народными республиками, - рассказал Ольхин. - В рамках этого договора будут согласованы общие вопросы для референдума. Для того чтобы было видно, что это общая конструктивная работа. На базе этих вот республик, созданных и заключивших договор о сотрудничестве, будет заявлено, что создается ФНР, которая в данный момент не выходит из состава Украины, то есть не занимается сепаратистскими действиями".

"Но в случае, если украинские власти не признают нас, как они не признают это сейчас, то … мы будем иметь право (на выход из состава Украины – Ред.), но это последний шаг с нашей стороны", подчеркнул сепаратист.

Ранее "Главред" сообщал, что 17 апреля в Горловке на митинг в поддержку единой Украины собралось около полутора тысяч человек, однако вооруженные боевики по-прежнему удерживают здание захваченного горУВД.

Фото, видео: 06242.com.ua