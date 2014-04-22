Байден встретился с Яценюком в Киеве за "закрытыми дверями"

22 апреля в Киеве вице-президент США Джо Байден за "закрытыми дверями" встретился с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

Журналистам разрешили снять лишь протокольную часть встречи, пишет Интерфакс-Украина.

Между тем, западные СМИ раскрыли некоторые заявления американского вице-президента. По данным Associated Press, он заверил, что Вашингтон поддерживает Киев в стремлении противостоять "унизительным угрозам", однако о каких именно угрозах идет речь, не уточняется.

Ранее состоялась встреча со спикером ВР Александром Турчиновым

Также Байден призвал украинских политиков "бороться против раковой опухоли под названием коррупция" и подчеркнул, что теперь они могут создать по-настоящему единую страну.

Иностранные СМИ также отметили готовность США поддержать украинскую экономику.