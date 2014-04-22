Эксперт о будущем Крыма: Путин превратит его в зал игровых автоматов

Президент России Владимир Путин превратит Крым в "зал игровых автоматов".

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политтехнолог Тарас Березовец, комментируя инициативу российской власти создать в Крыму игорную зону.

"Путин уже сказал, что Крым – это курорт для бедных. Соответственно, Крым он планирует превратить не в казино, а в зал игровых автоматов. Что еще страна-бензоколонка (Россия - ред.), по выражению сенатора Маккейна, может предложить украинскому Крыму?" - уверен эксперт.

"А в русскую рулетку он (Путин - ред.) превратил свою собственную страну", - добавил Березовец.

Напомним, на чате в "Главреде" он также рассказал, каким регионам Украины, кроме Крыма, может грозить военная агрессия России.