СБУ обнародовала разговор заказчиков и исполнителей убийства депутата из Горловки

В зверском убийстве депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, которого сегодня похоронили, непосредственно задействованы лидеры сепаратистов Игорь Безлер и Вячеслав Пономарев.

Переговоры экстремистов СБУ обнародовало на брифинге в Киеве, пишет ОстроВ.

Безлер: "Смотрите, отпрессуйте его немного, в свою машину и вывезите его куда-нибудь подальше. А потом тормозните и скажите, куда мне подъедать. Понял? Давай!"

Безлер: "Не отключайся! Мужики, ведите его, его надо упаковать и вывезти"

Безлер: "Когда будете паковать - руки связать, увязать так, чтобы ни глаза, ничего не видел".

Команды российского спецназовца Стрелкова самопровозглашенному главе Славянска Пономареву:

Стрелков: "Слава, ты, пожалуйста, реши вопрос с жмуром. Чтобы его побыстрее от нас уволокли. Что он тут лежит, воняет..."

Пономарев: "С трупом? Да-да, я сейчас. Я сейчас заканчиваю с журналистами и занимаюсь"

Пономарев: "Там пацаны поймали, отвезут вам с..., туда, на подвал..."

Пономарев: "И я сейчас быстренько поеду, решу вопрос с захоронением этого петуха".

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ подозревает подполковника Главного разведуправления России Игоря Безлера в причастности к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.

аудио: СБУ