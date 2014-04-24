Королевская на Донбассе заявила о необходимости сохранить мир

Напряженная ситуация на Донбассе - следствие многолетнего бездействия по решению скопившихся здесь социальных проблем.



Об этом сказала кандидат на пост Президента Украины Наталия Королевская после посещения Свято-Успенской Святогорской Лавры, где она помолилась за мир и благополучие Украины. Именно оттуда начался ее тур по восточным областям страны, сообщает УНИАН.



"Я сама родом с Востока, поэтому мне как никому другому понятны проблемы и чаяния местных жителей. Здесь живут не "сепаратисты", а обычные люди. А напряженная ситуация, которая возникла - следствие бездействия власти по решению их вопросов. Свою поездку по Востоку я начала именно со святой земли, потому что мир – это то, в чем Украина сейчас больше всего нуждается", - сказала она.



Наталия Королевская отметила, что сегодня из-за напряженной ситуации на востоке для Украины как никогда актуальна тема единства страны. "Мы должны сделать все, чтобы страна сохранила единство. Если сегодня кто-то говорит, что давайте забудем про Донецк и Луганск, то я отвечу – это не выход. Мы обязаны услышать друг друга. Понять, почему люди вышли на улицу, против чего они протестуют и какие позиции отстаивают", - заявила она.



Наталия Королевская напомнила, что недавно вернулась из Крыма, где увидела, "что украинских граждан там просто бросили". Такое отношение правительства к своим гражданам она считает просто недопустимым. "Государство об этих людях забыло и ничего не делает для того, чтобы помочь им. Поэтому если мы сегодня не приложим всех усилий, то нет никакой гарантии, что завтра история с Крымом не повторится в Харькове, Сумах или Чернигове", - подчеркнула она.



Поэтому, по словам политика, сегодня главная задача – сохранить мир и обеспечить социальную защиту всем, кто в ней нуждается. "Для этого я и приехала на Донбасс, чтобы услышать непосредственно от жителей востока, о тех проблемах, которые их волнуют больше всего. И донести эту точку зрения до центральной власти", - сказала Наталия Королевская.