Суд освободил экс-главу "Нафтогаза" Бакулина под залог почти в 10 миллионов - Аваков

25 апреля Печерский суд Киев вынес решение отпустить подозреваемого в крупных махинациях на газовом рынке Украины экс-главу НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина под залог в 9,987 млн грн, пересмотрев тем самым ранее объявленную сумму в 1,5 млрд грн.

Об этом на своей страничке в Facebook написал и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков.

"Печерский суд. К вечеру судья Ильева вынесла решение отпустить под залог экс-главу НАК Нефтегаза Бакулина за 9,987 млн. грн. "Легко и технично" снижен размер залога с 1,5 млрд. грн. до 10 млн... За 15 мин в совещательной комнатке - решением на одном листике", - написал jy.

"Вы говорите, что опасность русский империализм? террористы? сепаратисты? - это ерунда. Коррупция, продажные суды - вот главная беда - вот опасность" - добавил он.

Также министр сообщил, что следствие МВД подает апелляцию.

Напомним, 28 марта, Апелляционный суд Киева оставил под стражей экс-председателя НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулина.

Бакулин был задержан 21 марта сотрудникамии Министерства внутренних дел "в рамках расследования коррупционных схем в газовой отрасли".