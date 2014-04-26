Аваков радуется: задержаны четверо сепаратистов из здания СБУ в Луганске

В Луганске задержали четырех человек из захваченного здания СБУ.

Об этом он на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

"Позвонили - докладывают из Луганской области: задержали четверых человек, выехавших как им казалось "по-тихому" из занятого луганского здания СБУ.

Изъято два пистолета ПМ, две гранаты. А место-то задержания какое… В районе городка Счастье… Точнее Щастя. Как-то без гранат на выходные счастливее", - сообщил Аваков.

Напомним, 21 апреля, в Луганске под управлением СБУ прошел "народный сход", после которого пророссийские активисты избрали своего "народного губернатора".

Как известно, в Луганске вооруженные сепаратисты продолжают удерживать здание СБУ.